Vox se ha posicionado en contra de colaborar con el reparto de 6.000 menores migrantes que han llegado a Canarias. Entre sus múltiples argumentos para no ayudar, uno de ellos ha sido que podría significar un efecto llamada para más migrantes.

Una afirmación que ha rebatido Rafa López en laSexta Xplica: "No es un debate legal, es un debate moral. Aquí no hay efecto llamada, el mayor efecto llamada que hay para los movimientos migratorios se llama pobreza y desigualdad. Mucha gente sabe que puede morir, pero prefiere arriesgarse porque viven en situación de miseria y guerra donde no hay oportunidades".

Además, el sociólogo ha señalado que el Partido Popular no debería evitar que Vox cumpliese su amenaza de romper los gobiernos autonómicos que comparten: "Si Vox rompe con el PP es el mejor regalo que le podrían hacer a Feijóo".