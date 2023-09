¿Le viene bien al PP lamovilización del domingo tan solo 48 horas antes de la investidura de su candidato, Alberto Núñez Feijóo? "Si te pones a pensarlo, la convocatoria de mañana tiene algo de antisistema, algo que nunca hubiésemos dicho de las fuerzas conservadores del país", reflexiona el periodista JoséEnrique Monrosi.

Para el periodista, el acto "viene a demostrar que un proceso tan serio como el de una investidura no se ha tomado lo suficientemente en serio ni se ha respetado, principalmente por Núñez Feijóo". Sobre este último ha opinado que "no le tendría que haber dicho al rey que estaba en disposición de formar gobierno porque no lo estaba".

"Creo que el rey no debería haberle encargado la investidura a Feijóo sabiendo que no estaba en disposición de hacerlo", ha precisado. Puedes ver la reflexión completa en el vídeo situado sobre estas líneas.