Gonzo ha condenado las polémicas palabras de Enrique Ossorio para justificar que la Comunidad de Madrid vete una investigación sobre lo ocurrido en las residencias de ancianos durante el periodo más duro de la pandemia, cuando se perdieron más de 7.000 vidas en estos centros. El vicepresidente del Gobierno de Ayuso ha reiterado que hay un "interés electoral" en la investigación y que el dolor de las familias "está superado".

Una estrategia, ha dicho Gonzo, "que han usado mucho": "Le faltó decir 'no reabrir heridas'. Las declaraciones no hay que profundizar en lo desafortunadas que han sido. Lo que es preocupante es que alguien en el poder sepa lo que las familias quieren o no quieren sobre algo tan desagradable como fue el fallecimiento de mucha gente durante los perores momentos de la pandemia", ha aseverado.

En este sentido, ha planteado por qué el vicepresidente "dice que abrir esa comisión investigación es interés electoral": "¿Qué pasa que no hay interés electoral en este posicionamiento de no volver a investigar aquello? Acusar a otros de interés electoral por hacer algo tan humano como que unas familias puedan entender qué paso con sus fallecidos... me parece mucho más lógico que el interés electoral de no dar a las familias la oportunidad de saber qué pasó ahí, que falló y si se pudo evitar", ha zanjado. Puedes escuchar su análisis en el vídeo principal de esta noticia.