Varios miembros de Vox han cargado contra el colectivo LGTBI durante esta semana del Orgullo incluso prohibiendo las banderas en algunos ayuntamientos. Unas palabras y acciones que han provocado la indignación de Ramoncín.

"¿De dónde han salido? No están ahí porque sí, están ahí porque les dan voz. Hacen eso porque pueden decirlo porque pueden hacerlo porque les permite estar ahí otro partido, que es el PP. Es el responsable último de que esta gente esté ocupando estos cargos", ha señalado.

Además, también ha recordado que esta semana no es la única de lucha del colectivo, sino que todo el mundo debería colaborar siempre: "Las empresas y gente tratan de lavar la imagen y poner el símbolo LGTBI. No se trata solo de la bandera y vender abanicos LGTBI, sino de cada día de tu vida luchar contra eso. El desprecio no hay quien lo quite".