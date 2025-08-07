Ramoncín califica de "alucinante" la evolución de los bancos: "El mismo banco que daba el total de la hipoteca y regalaba una olla exprés, años más tarde quitaba las casas"

El tertuliano denuncia que durante la crisis los bancos ofrecían hipotecas "y un poco más", para después quedarse con las casas por impago. Ahora, critica que esas mismas familias se ven obligadas a alquilar viviendas que los bancos entregaron a fondos buitre.

Ramoncín ha reflexionado en laSexta Xplica sobre cómo han cambiado las condiciones bancarias en los últimos años y fue claro al señalar el contraste con épocas pasadas: "La gente iba al banco, decía 'quiero una casa', y le daban el total… ¡y un poco más de la hipoteca!”. Además, recuerda, les "regalaban una olla exprés y les daban el dinero para el coche".

Pero con el paso del tiempo, todo cambió: "Ese mismo banco les quitaba la casa", ha denunciado. Y ha añadido: "Ahora esa persona tiene que intentar alquilar una vivienda que el banco ha acabado dándole a un fondo buitre. ¡Esto es alucinante!".

Ramoncín se ha mostrado tajante: "Yo intervendría todos aquellos pisos que los bancos se quedaron porque los ciudadanos no pudieron pagar. Ni se han preocupado de abonar el IBI ni los gastos de comunidad".

Y ha subrayado que la situación de muchos jóvenes es ya insostenible: "Cuando éramos jóvenes pensábamos: ‘Qué bien, pronto podré alquilar algo’. Hacías lo que fuera por independizarte. Pero que hoy un chaval de 40 años siga viviendo con sus padres porque no puede permitirse un alquiler… eso no es una dificultad, es una auténtica emergencia".

