Maestre compara las acciones de Vox con las de los nazis: "Todo lo que está haciendo Vox en Murcia busca avivar el racismo estructural"

El periodista denuncia el veto de PP y Vox a fiestas islámicas en Jumilla y advierte: la extrema derecha busca avivar un racismo antimoro larvado en España, como ya ocurrió con el antisemitismo en la Alemania del siglo XIX.

En Al Rojo Vivo, Antonio Maestre ha rechazado la medida impulsada por PP y Vox en Jumilla, donde ambas formaciones han vetado la celebración de fiestas islámicas en instalaciones deportivas municipales. El periodista ha profundizado en el trasfondo ideológico de esta decisión y alertó sobre su significado histórico y político.

"Es fundamental entender que no se puede sembrar un prejuicio contra toda una población si no existe ya un terreno fértil, un cimiento histórico y estructural sobre el que ese prejuicio pueda prender", ha señalado Maestre.

Para contextualizar su análisis, ha recurrido a la historia: "Los nazis no inventaron el antisemitismo en Alemania. Era una idea ya larvada desde el siglo XIX, y lo que hicieron fue avivarla, aprovechar una coyuntura específica para encender un odio que ya estaba allí".

Y trazó un paralelismo con la situación actual en España: "Lo mismo está ocurriendo con el racismo hacia los musulmanes. Hay una paradoja: que el laboratorio del racismo antimoro de la extrema derecha sea Murcia, precisamente donde estuvo el último bastión morisco. Los últimos moriscos expulsados de España lo fueron en el valle del Ricote. No es casualidad que Cervantes llamara Ricote a su personaje morisco en El Quijote".

Maestre ha insistado en que "existe una tradición histórica de estigmatización hacia los moriscos, reforzada por episodios como las guerras del Rif y las representaciones negativas persistentes. Esa imagen ha quedado enraizada en nuestro imaginario cultural".

Según el periodista, Vox está explotando precisamente ese legado: "Todo lo que está haciendo Vox en Murcia tiene un objetivo: que prenda ese racismo estructural que existe en España. No significa que España sea un país racista, pero sí que existe un racismo estructural larvado hacia los musulmanes. Y lo que hace la extrema derecha es tomar esa base, regarla y avivarla hasta convertirla en discurso político".