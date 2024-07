El Gobierno de Canarias ya ha realizado una propuesta al Gobierno para solventar la situación de los migrantes llegados al archipiélago. Una propuesta sobre la que no se ha manifestado Alberto Nuñez Feijóo, algo que le pide Rafa López en laSexta Xplica.

"Feijóo tiene que decidir. No puede ser hombre de Estado por la mañana y esparcir bulos por la tarde. Esto es hacer una cortina de humo para no contestar a la pregunta de si está a favor del auxilio que ha puesto encima de la mesa el Gobierno de Canarias. Lo que no podemos hacer es convertir Canarias en una prisión y el Atlántico en un cementerio", indica.

El sociólogo también ha respondido al portavoz del PP, Miguel Tellado, y sus palabras sobre que las Fuerzas Armadas se deben encargar de la llegada de migrantes: "Cuando tú dices 'defender nuestras fronteras', lo estás poniendo en el marco de la guerra, de defender de un ataque o una invasión. Y ese no es el marco en el que se tiene que mover el Partido Popular".