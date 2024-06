El sociólogo Rafa López responde en Xplica ante las críticas de Milei a la justicia social, quien aseguró que "atenta contra el capital humano" y "si te esfuerzas y te va bien, el Estado te va a robar el dinero y se lo va a dar a alguien que no hizo nada".

Ante estas declaraciones, López ha insistido en que "el esfuerzo no tiene ideología" y en que "levantarse a las seis de la mañana" tampoco. "Después de Segunda Guerra Mundial, la justicia social fue lo que permitió el crecimiento de la clase media" ha resumido el sociólogo, quien ha insisto en que, por entonces, "tú te podías esforzar, pero si no tenías el capital humano y cultural, ese esfuerzo no te servía de nada".

"Cuando se genera una gran clase media que puede consumir después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando se impulsa el estado de bienestar y ese esfuerzo se premia", continúa.