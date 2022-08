Joaquín Reyes ha confesado en laSexta Noche que suele buscar su nombre en Google para saber qué le interesa a la gente sobre él. Hace años, en Más Vale Tarde, el humorista descubrió que se buscaba información sobre si tenía mujer o no. Ahora, muchos acompañan su nombre del adjetivo 'calvo'.

"El año pasado me rapé para una película y me pusieron calvo porque sino no se iba a saber quién era el galán", ha aseverado el humorista, que ha asegurado que no se ha puesto pelo: "Se me ha visto la coronilla. Cuando me ponga pelo me voy a poner una coleta, se va a notar", ha indicado. Puedes escuchar su divertida explicación en el vídeo principal de esta noticia.