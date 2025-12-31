Ahora

Un propietario de ocho viviendas a los 30 años explica su filosofía sobre el dinero: "Pienso fundírmelo"

"Llevo a mi hijo de tres años a la empresa, le pongo a barrer y luego le doy un euro; así le enseño que hay que trabajar para ganar dinero", manifestó Javier, un inversor inmobiliario en laSextaXplica.

Con 30 años y ocho pisos, Javier Medina apuesta por gastar su patrimonio y enseñar a sus hijos a trabajar. El joven empresario inmobiliario, aseguró en laSexta Xplica que él ha accedido a la vivienda sin recibir "ninguna ayuda" de sus padres. "Mis padres tienen su casa, y yo tengo más patrimonio que ellos. No es cierto que si tus padres no te puedan pagar una entrada no puedas acceder a una vivienda", expresó.

Respecto a las herencias, Medina explicó que no piensa dejar patrimonio a sus hijos, sino transmitirles en vida la importancia del trabajo. Para ilustrarlo, contó cómo lleva a su hijo de tres años a su empresa: "Aunque sea a barrer con la escoba, le hace gracia", relató, y añadió que luego le da "un euro", que el niño puede gastar en la máquina de bolas para conseguir un juguete.

El empresario subrayó que con esta práctica quiere enseñar a su hijo que "ese esfuerzo de que tiene que trabajar para ganar un dinero y luego invertirlo". "De hecho, le digo que si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando, pero si lo invierte en un piso, el piso lo alquila y no tiene que seguir trabajando", concluyó.

