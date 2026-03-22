Un propietario de nueve viviendas: "La medida del Gobierno lo que va a hacer es que los inversores nos echemos para atrás y no compremos tantas propiedades"

Antonio ha lamentado la medida ya que él compra casas en mal estado, las reforma y las coloca en el mercado con un alquiler convencional para que las familias puedan vivir allí el tiempo que quieran.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

No obstante, esta medida no ha gustado a Antonio, un inversor inmobiliario propietario de nueve viviendas: "Es una medida que está poniendo el gobierno que va a hacer que los inversores nos vengamos atrás y no compremos tantas propiedades".

"La otra vez vine con ocho propiedades, ahora tengo nueve y al final es un aporte más para ayudar a las inquilinas a que tengan vivienda", ha añadido el inversor en laSexta Xplica.

Porque, como ha detallado, él lo que hace es poner "alquileres de larga duración para familias y para que puedan vivir el tiempo que quieran": "Lo que hago yo es comprar una propiedad que está reventada y le inyecto el dinero para una reforma para que disfruten los inquilinos".

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