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Un propietario de nueve viviendas: "La medida del Gobierno lo que va a hacer es que los inversores nos echemos para atrás y no compremos tantas propiedades"

Antonio ha lamentado la medida ya que él compra casas en mal estado, las reforma y las coloca en el mercado con un alquiler convencional para que las familias puedan vivir allí el tiempo que quieran.

Antonio, dueño de nueve viviendas": "La medida del Gobierno lo que va a hacer es que los inversores nos echemos para atrás y no compremos tantas propiedades"

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este viernes un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio e impulsó otro decreto que establece una congelación temporal de los precios del alquiler y una prórroga de dos años de los contratos que acaban entre este 21 de marzo y el 31 de diciembre de 2027.

No obstante, esta medida no ha gustado a Antonio, un inversor inmobiliario propietario de nueve viviendas: "Es una medida que está poniendo el gobierno que va a hacer que los inversores nos vengamos atrás y no compremos tantas propiedades".

"La otra vez vine con ocho propiedades, ahora tengo nueve y al final es un aporte más para ayudar a las inquilinas a que tengan vivienda", ha añadido el inversor en laSexta Xplica.

Porque, como ha detallado, él lo que hace es poner "alquileres de larga duración para familias y para que puedan vivir el tiempo que quieran": "Lo que hago yo es comprar una propiedad que está reventada y le inyecto el dinero para una reforma para que disfruten los inquilinos".

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