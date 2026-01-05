Un propietario de 200 pisos turísticos en España, a la joven que defiende la vivienda como un derecho: "Págalo con tu dinero"

Rubén Zaballos contestó en un proprama de laSextaXplica a la representante del Sindicato de Inquilinas de Madrid centrando su crítica en las protestas que, según él, apuntan "contra el negocio de la vivienda".

Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos turísticos en España, respondió Ruth Galán, representante del Sindicato de Inquilinas de Madrid, en este programa pasado de la SextaXplica, tras la defensa que esta hizo de la vivienda como un derecho y un "bien de primera necesidad". Zaballos se refirió en primer lugar a las manifestaciones por el acceso a la vivienda, señalando que "deberían ser más numerosas" debido a la pérdida de poder adquisitivo, aunque criticó el enfoque de las protestas por, a su juicio, dirigirse "contra el negocio de la vivienda" en un sistema capitalista.

Durante su intervención, Zaballos comparó ese planteamiento con cuestionar el negocio de las farmacéuticas en una manifestación contra el cáncer. Galán replicó que, desde el sindicato, consideran que la vivienda se ha convertido en un negocio y reivindicó su carácter de derecho básico. Zaballos cerró el intercambio afirmando que, independientemente de cómo se defina, la vivienda debe pagarse con recursos propio: "Lo puedes definir como quieras, pero tienes que pagarlo con tu dinero".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

