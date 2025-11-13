Un pluriempleado señala "la trampa" del precio del alquiler: "Trabajas y te sientes pobre"

"Ahora ni con dos trabajos puedes acceder a una hipoteca y, como sigamos así, ni a un alquiler", asegura Joao Oliveira, que tiene dos trabajos, "uno para pagar y el otro para sobrevivir".

Un 47% de los trabajadores tienen empleos que nos les permiten salir de la pobreza. Un terrible dato que José Yélamo analiza en el plató de laSexta Xplica, donde un pluriempleado cuenta su dura situación.

"La clase media no progresa, actualmente", asegura Joao Oliveira, que explica que tiene dos trabajos: "Uno para pagar y el otro para sobrevivir". "El alquiler es la trampa, porque te lleva bastante de tu sueldo, y la cesta de la compra, que sube sin freno", critica el pluriempleado, que asegura que "ahí se crea la brecha de que cada vez hay más ricos y pobres".

"La sensación de la gente trabajadora es que trabajas y te sientes pobre", lamenta Oliveira, que critica que "cobras, pagas el alquiler y te quedas sin nada": "Llega un momento en que dices, '¿qué esta pasando?', si antes con un sueldo tenías poder adquisitivo y podías acceder a una hipoteca, y ahora ni con dos trabajos puedes acceder a una, y como sigamos así, ni a un alquiler".

