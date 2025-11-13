Ahora

Informes finales

Revelación de secretos y violación: el impresentable símil de una de las acusaciones en el juicio al fiscal general

Los detalles En su alegato final, el mismo letrado, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha comparado el borrado del móvil de Álvaro García Ortiz con el crimen de José Bretón porque "los cuerpos nunca se encontraron".

Acusaciones populares en el juicio contra el fiscal general
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En la última jornada del juicio al fiscal general del Estado, las acusaciones han sido las primeras en realizar sus alegatos finales, en los que han coincidido en atacar a los periodistas que han declarado estos días en el Tribunal Supremo. Ha llamado la atención, sin embargo, el informe final de una de esas acusaciones porque ha llegado a comparar este caso con temas muy sensibles, como violaciones en manada y asesinatos.

Ha sido el abogado Juan Antonio Frago, que representa en este juicio a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien ha utilizado un símil tan poco afortunado como comparar la revelación de secretos con una violación en grupo. "Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción", ha esgrimido.

Un argumento que ha empleado para tratar de tumbar el de que no hubo revelación de secretos sobre el caso de Alberto González Amador porque la información ya estaba en los medios de comunicación. Algo que, en cualquier caso, figura en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "no se puede revelar lo ya revelado".

Pero es que no se ha quedado ahí, porque el mismo letrado ha citado también el crimen de José Bretón, condenado por el propio Supremo por asesinar a sus dos hijos pequeños, para argumentar que se puede atribuir la filtración al fiscal general a partir de indicios, aunque este borrara el contenido de su móvil. "Los cuerpos nunca se encontraron, pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física, de los niños, ha sido así", ha argumentado.

Asimismo, ha aludido al narcotráfico, aseverando que hay "gente que tira fardos desde una barca en el Campo de Gibraltar y nadie se molesta en bajar al fondo del mar para saber si ahí iba droga".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Juicio al fiscal general, en directo | El abogado del novio de Ayuso acusa a la Fiscalía de crear "un relato de confesión y culpabilidad"
  2. El Gobierno inicia el camino para presentar los Presupuestos y llevará la senda de estabilidad al próximo Consejo de Ministros
  3. El abogado general de la UE abre el camino a la amnistía de Puigdemont: cree que los gastos del procés no afectaron a las finanzas europeas
  4. El Gobierno confina todas las explotaciones de aves de corral al aire libre en España por la gripe aviar
  5. Epstein aseguraba que podría "acabar" con Trump y ofreció "fotos de Donald con chicas en bikini" en su cocina
  6. Desprendimientos, inundaciones y clases suspendidas: la borrasca Claudia golpea Canarias y deja nueve vuelos cancelados