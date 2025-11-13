Revelación de secretos y violación: el impresentable símil de una de las acusaciones en el juicio al fiscal general

Los detalles En su alegato final, el mismo letrado, que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha comparado el borrado del móvil de Álvaro García Ortiz con el crimen de José Bretón porque "los cuerpos nunca se encontraron".

En la última jornada del juicio al fiscal general del Estado, la acusación popular representada por el abogado Juan Antonio Frago, de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, comparó la revelación de secretos con una violación en grupo para argumentar que no se puede eximir al fiscal de la revelación de secretos porque la información ya fuera pública. También ha mencionado el crimen de José Bretón y el narcotráfico para argumentar que se puede atribuir la filtración al fiscal general aunque borrara el contenido de su móvil.

En la última jornada del juicio al fiscal general del Estado, las acusaciones han sido las primeras en realizar sus alegatos finales, en los que han coincidido en atacar a los periodistas que han declarado estos días en el Tribunal Supremo. Ha llamado la atención, sin embargo, el informe final de una de esas acusaciones porque ha llegado a comparar este caso con temas muy sensibles, como violaciones en manada y asesinatos.

Ha sido el abogado Juan Antonio Frago, que representa en este juicio a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), quien ha utilizado un símil tan poco afortunado como comparar la revelación de secretos con una violación en grupo. "Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción", ha esgrimido.

Un argumento que ha empleado para tratar de tumbar el de que no hubo revelación de secretos sobre el caso de Alberto González Amador porque la información ya estaba en los medios de comunicación. Algo que, en cualquier caso, figura en la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, que establece que "no se puede revelar lo ya revelado".

Pero es que no se ha quedado ahí, porque el mismo letrado ha citado también el crimen de José Bretón, condenado por el propio Supremo por asesinar a sus dos hijos pequeños, para argumentar que se puede atribuir la filtración al fiscal general a partir de indicios, aunque este borrara el contenido de su móvil. "Los cuerpos nunca se encontraron, pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física, de los niños, ha sido así", ha argumentado.

Asimismo, ha aludido al narcotráfico, aseverando que hay "gente que tira fardos desde una barca en el Campo de Gibraltar y nadie se molesta en bajar al fondo del mar para saber si ahí iba droga".