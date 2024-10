Pilar Velasco se mostró tajante con el rey emérito en laSexta Xplica. La periodista definió a Juan Carlos I como "radiactivo para la Casa Real", ya que, según dijo, "cada vez que intentan una normalidad y que venga a España, sale un escándalo".

"Lleva un mesecito de acumulaciones, un tema detrás de otro, y son temas a los que es muy difícil quitarles hierro, y es muy difícil asumir que la historia de España se construye con las grandes sombras que tiene el emérito, y que tengamos que asumir como parte de la normalidad cuando conocemos noticias como la fundación para que las hijas del emérito puedan traer una herencia que no se sabe cómo ganó, si son comisiones o no, y si está o no en paraísos fiscales", manifestó Velasco, a lo que añadió que "no está tan claro porque el que fue jefe de Estado durante 30 años no tiene la dignidad de dar explicaciones a los españoles".

Así, la periodista defendió que "en pleno 2024, la casa del rey, aunque sé que es imposible, debería forzar a que el emérito dé alguna explicación". "No asume ninguna de sus responsabilidades, ni por el dinero en los paraísos fiscales, ni por haber mentido a los españoles, ni porque se pagaran posibles sobornos con dinero público para que no salieran a la luz las fotos (con Bárbara Rey)", concluyó.