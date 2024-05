"Me da mucha pena que en el Congreso no se pueda sacar ni una sola ley por el fango", se lamenta Pilar Gómez en laSexta Xplica, donde defiende que es "una pena" que no haya acuerdos entre PP y PSOE; y aprovecha su intervención para recordar que debido a la "crispación" no salieron ni la ley de suelo, ni la que persigue el proxenetismo. Y eso que, esta última, "la había apoyado el PP un año atrás", recuerda la periodista.

"Un presidente no puede estar hablando solo de fango haciendo oposición a la oposición", critica, y defiende que "un presidente tiene que construir". Por lo que considera "fundamental" que "PP y PSOE recuperen el diálogo", tal y como expresa en el vídeo principal de la noticia.