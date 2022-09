El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado "perplejo por el montaje que se está dando en España" del entierro la reina Isabel II. Aunque reconoce que para los ingleses es algo "importantísimo", por ser la cabeza del imperio, y cree que es "lógico que los ingleses le agradezcan el mantenimiento de ese imperio", no entiende cómo lo han tratado los medios españoles.

"Me sorprende que estemos haciendo un montaje de esto como si nos fuera la vida". "Que en España estemos todo el día con ese serial me parece sorprendente, teniendo en cuenta que Reino Unido no es de los países que mejor nos han tratado en la historia", ha defendido. Y como ejemplo, ha dicho: "Ahí tenemos a la única colonia europea, a Gibraltar que no lo devuelven...".