El aplaudido discurso de una pensionista: "Gracias a que muchos españoles hemos luchado por las libertades, hoy tenemos una democracia que nos meremos"

"La democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos hay que regarlos todos los días. Si no, corremos el riesgo de retroceder 70 años, y no quiero eso para mis nietos", asegura Maribel Mesón, una pensionista, en laSextaXplica.

En laSexta Xplica, José Yélamo advirtió sobre el preocupante crecimiento del discurso ultraderechista entre los más jóvenes. Lo hizo mostrando un vídeo recopilatorio de estos apodados en redes como 'fachavales', donde hablan abiertamente de un "golpe de Estado" y "de dictadura como un sistema que tiene más beneficio que un sistema democrático".

Ante estas imágenes, Maribel Mesón, una pensionista nacida en 1947, intervino en el plató para dar su testimonio sobre lo que significó vivir bajo el franquismo. "A los youtubers no los voy a calificar, porque ya sabes que se descalifican solos", empezó diciendo.

"No teníamos agua ni alcantarillado, las mujeres no teníamos derecho a nada, no teníamos libertad, todo dependía del marido, y no teníamos casi ni para comer. Vivíamos en chabolas y sin váter, que era comunitario. Lo único que comíamos eran garbanzos, porque para comer pollo, había que esperar a Nochebuena. Eso es lo que hacíamos cuando vivía Franco", recordó contundente Mesón.

Frente a quienes idealizan ese pasado, Maribel fue clara."La democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos hay que regarlos todos los días. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de retroceder 70 años, con un dictadura que yo no quisiera que mis hijos y mis nietos la pasaran. Y gracias a que muchos españoles hemos luchado por las libertades, hoy tenemos una democracia que nos la merecemos más que nadie", zanjó la pensionista, respaldada por los aplausos del público del programa.