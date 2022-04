Pedro J. Ramírez pronosticó en laSexta Noche cómo va a ser la relación de PP con Vox tras la llegada de Feijóo a la presidencia del partido. "Es evidente que el PP va a tener una relación de antagonismo con Vox", ha asegurado el director de 'El Español, quien señaló que "entre Feijóo y Moreno Bonilla se ha creado una sintonía extraordinaria en torno a los valores moderados del centro reformista que, de alguna manera, se están materializando en el éxito del Gobierno de Andalucía y de Galicia".

Además, el periodista destacó que Feijóo "tiene muchas de las virtudes de Rajoy". "Feijóo ha hablado de que un PP sin hipérbole, que no insulte, que no compita, que no compita en ver quién es más patriota, más enfático, y que desarrolle un proyecto reformista y centrista", expresó Pedro J. Ramírez, tras lo que advirtió de que "vienen tiempos durísimos para España", por lo que defendió que "la gran prioridad de Feijóo tiene que ser llegar a pactos de Estado con el presidente Sánchez, pactos que perduren en el tiempo al margen de quien gane las elecciones".