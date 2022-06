Pedro J. Ramírez ha criticado en laSexta Noche el tono de Pedro Sánchez durante su comparecencia este sábado. "Para mi sorpresa, el que ha salido no era Pedro Sánchez, por lo menos el Sánchez que yo esperaba, que recuperara la centralidad, como Macron. El que ha salido ha sido Mélenchon", ha criticado, a lo que ha añadido: "Esperaba que con la gravedad de los problemas que tenemos apareciera el Sánchez gobernante de todos, estadista, capaz de estructurar un plan para combatir la inflación y la crisis, pero ha salido un agitador partidista intentando dar una respuesta política al descalabro de Andalucía".

Tras escuchar las declaraciones del presidente del Gobierno, el director de 'El Español' ha reaccionado afirmado que "eso puede ser creíble cuando estás en la carretera recorriendo España con tu cochecito, pero no cuando llevas cuatro años en La Moncloa". "¿Qué es eso de que no nos van a quebrar? Me ha recordado a aquel Felipe González que se puso agresivo cuando dijo que quien le echaba un pulso lo perdía. Ese lenguaje no es propio de un demócrata, y estoy convencido de que Sánchez lo es. Los votos no quiebran a nadie, sino que encomiendan a alguien gobernar o ejercer oposición", ha defendido.

Así, el periodista ha manifestado que "si hubiera salido Pablo Iglesias diciendo eso, lo hubiera entendido", pero ha subrayado que "Sánchez hasta ahora ha comparecido en otro tono, en otra altura". "Parece un hombre desquiciado por lo sucedido en Andalucía, como si no lo hubiera asimilado", ha concluido Pedro J. Ramírez.