Paula Fraga, abogada, sobre el 'ático secreto' de Ayuso: "Me parece un gasto obsceno"

Los detalles La experta ha analizado en laSexta Xplica que "ni siquiera había tanta prisa en comprar o buscar una solución. No hacía falta comprar".

La polémica por la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de 6,3 millones de euros en Chamberí continúa generando críticas, tema que se ha analizdo en laSexta Xplica. El inmueble, adquirido como sede provisional mientras se reforma la Real Casa de Correos, ha provocado dudas sobre la necesidad de la operación y sobre el procedimiento seguido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

En este contexto, la abogada Paula Fraga cuestiona que existiera la urgencia que se ha planteado para justificar la adquisición del inmueble. A su juicio, teniendo en cuenta los plazos previstos para las obras, la Comunidad de Madrid podría haber optado por otras alternativas.

"Viendo los plazos de la reforma, ni siquiera había tanta prisa en comprar o buscar una solución. No hacía falta comprar", sostiene Fraga, que apunta a una posibilidad mucho más sencilla: alquilar una oficina. "Yo creo que esto no ha seguido los criterios de eficiencia, prudencia, de austeridad que tienen que seguir", afirma.

Asimismo, se ha mostrado especialmente contundente al valorar el desembolso realizado por la Administración madrileña: "A mí me parece un gasto obsceno".

Fraga considera que, independientemente de las consecuencias jurídicas que pueda tener el caso, existe una cuestión de ejemplaridad que debe exigirse a los responsables políticos.

"Más allá de lo que pase jurídicamente y de que eso tenga recorrido, tengo mis dudas, porque quizá sea más una cuestión administrativa, tenemos que exigir ejemplaridad política y moral", señala.

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