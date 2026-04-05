Pascual, inversor inmobiliario: "Tenía 17 pisos pero estoy vendiendo varios porque me fui a Andorra y estoy cambiando la estructura fiscal"

El inversor afirmó que "el principal problema es que no hay vivienda" y criticó que "no se paran de hacer políticas que criminalizan y perjudican a los propietarios". "Lo que hace falta es construir vivienda, liberar suelo y acelerar y agilizar todo el tema de la licencia", defendió.

Pascual Ariño, inversor inmobiliario, contó en laSexta Xplica que él tenía "17 pisos", pero que está "vendiendo varios" porque se fue a vivir a Andorra y está "cambiando un poquito la estructura fiscal".

Además, Ariño afirmó que "el principal problema es que no hay vivienda" porque, según dijo, "no se paran de hacer políticas que criminalizan a los propietarios y que les perjudican". "Al final, esto se trata de la ley de la oferta y la demanda", apostilló.

En este sentido, el inversor inmobiliario subrayó que "el Banco de España dice que en España se necesitan más de 700.000 viviendas (...) y el Fondo Monetario Internacional dice que los topes no funcionan, que no sirve limitar y restringir". "Lo que hace falta es construir vivienda, liberar suelo y acelerar y agilizar todo el tema de la licencia", defendió, al tiempo que criticó que hoy en día, "la gente no puede construir".

"Ahora mismo, la población no para de aumentar, lo ha hecho en varios millones de personas en los últimos años, y no se construye, por lo que somos más gente que antes con las mismas casas, por lo que los precios suben. Es de sentido común", manifestó, a lo que añadió que no solo ha subido el precio de la vivienda, sino que "también lo ha hecho la cesta de la compra, los huevos y todo".

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