Maestre, sobre la operación Kitchen: "El Ministerio del Interior de Rajoy fue una cueva de sinvergüenzas que utilizaban a la Policía"

El periodista destaca que "se creaban pruebas falsas y se utilizaba a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en beneficio del Partido Popular para intentar ocultar pruebas" y pone el foco en que "no se ha dimensionado la realidad".

Este lunes arranca el juicio por la operación Kitchen en la Audiencia Nacional. La cúpula del Ministerio del Interior bajo el Gobierno de Mariano Rajoy se sentará en el banquillo por orquestar presuntamente un operativo parapolicial para obtener información sensible y el periodista Antonio Maestre habló al respecto en laSexta Xplica.

Maestre afirmó de forma tajante que "se sabe que el Ministerio del Interior de Rajoy fue una cueva de sinvergüenzas que utilizaba a la Policía para crear pruebas falsas y para utilizar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en beneficio del Partido Popular para intentar ocultar pruebas".

Así, el periodista señaló que "una de las cuestiones que se dirimió el otro día era un careo entre el ministro del Interior y el secretario de Estado de Interior para ver quién era el más golfo de los dos". "Está empatado ese careo. Fue un Ministerio, un ministro del Interior, el que utilizó los recursos de la Policía para intentar ocultar pruebas para perseguir adversarios políticos", subrayó Maestre.

Para el escritor, se trata de "un escándalo más de la democracia". "A veces, unos quedan solapados por otros, pero creo que este es de una gravedad que no se ha dimensionado lo grave que ha sido, el uso que dio el Gobierno de Mariano Rajoy al Ministerio del Interior", concluyó.

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