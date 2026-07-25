Paco Castañares explica por qué estamos ante incendios "inextinguibles": "No se pueden apagar; solo se puede proteger a la gente"

El experto ha criticado que no se hayan hecho "los deberes en mayo". "Si hubiéramos hecho una franja de protección perimetral alrededor de cada casa, de cada urbanización y de cada pueblo que está en medio del bosque, hoy podríamos estar tranquilos", ha expresado.

Paco Castañares, exdirector General de Medio Ambiente de Extremadura. ha explicado en Sábado Clave qué significa que estemos ante incendios "absolutamente inextinguibles" en Madrid y Ávila. "Son incendios que se sitúan fuera de capacidad de extinción, es decir, no se pueden apagar, y lo único que pueden hacer los profesionales de los medios de extinción es concentrarse en los pueblos, intentar defenderlos, proteger la vida de la gente y no hay más opciones", ha señalado, a lo que ha añadido que "perder energías y tiempo en intentar hacer como que apagas es absolutamente imposible".

En este sentido, Castañares ha defendido que "los medios hay que tenerlos preparados y descansados totalmente para cuando haya una ventana de oportunidad". "Al final, en la madrugada y durante el domingo va a haber una buena ventana de oportunidad para poder controlar el incendio. Entonces, si tenemos agotada a la gente, pues resulta que se desaprovecha esa oportunidad", ha manifestado.

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