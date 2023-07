Pablo Ojeda demostró en laSexta Xplica que comer sano y barato en verano es posible, y además, se puede preparar un menú muy completo en apenas unos minutos, por lo que aquellos que dicen que no tienen tiempo para cocinar ya no tienen excusa. Y para no gastar mucho al ir a hacer la compra, la clave está en "comprar frutas y verduras de temporada, porque es cuando hay más y sin más baratas", señaló el nutricionista.

Así, Ojeda preparó en directo en el plató un menú "muy veraniego" con todo lo que nuestro organismo necesita para funcionar. Comenzó preparando una ensalada de calabacín, que cortó en tacos, y al que añadió "un poco de salsa de soja y un poquito de limón". En un segundos, ya tenía el primer plato listo, que invitó a José Yélamo a probar.

"Está verdaderamente bueno; me ha sorprendido", reconoció el presentador de laSexta Xplica, mientras que el nutricionista señaló que es un plato "al que no hace falta echar sal porque lleva la salsa de soja, el calabacín no llega a dos euros el kilo el calabacín, y el plato tiene también vitamina C, que es esencial para ayudarnos del sol". Además, destacó que "la salsa de soja tiene menos sodio que la sal".

"¿Con qué lo complementamos de segundo plato? Una fantástica sardina, que tiene omega 3, omega 6, omega 9 y es buena para nuestro cerebro. La cantidad adecuada es la que cabe en la palma de nuestra mano, aproximadamente cuatro, y le añadimos un poquito de hidratos de carbono con un vasito de cuscús", explicó Pablo Ojeda, quien terminó el menú con frutos rojos como postre. "Ahora es una época maravillosa de frutos rojos, que son los reyes de los antioxidantes, es decir, el casco de la célula para que no sufren tanto", afirmó el nutricionista.