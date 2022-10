Ángela Ruiz perdió a sus padres en una residencia de Madrid durante el punto álgido de la pandemia. Ahora, ha querido relatar en laSexta Xplica cuál fue el trato que recibieron sus padres después de que su madre diese positivo en coronavirus.

"Tardaron 15 días en llevarla al hospital", ha indicado. Al llegar al centro de salud, y después de hacerle las pruebas pertinentes, descubrieron que su madre tenía dos trombos, uno en cada pulmón. "Cuando se la llevaron estaba prácticamente muerta, era imposible respirar con eso".

Una situación que ella ya notó durante la última videollamada que pudo realizar para hablar con su madre. "Movía la cabeza pidiendo auxilio, no podía respirar. Mi madre tenia demencia pero con la mirada buscaba auxilio. Cuando vieron las radiografías vieron que era imposible respirar con los trombos tan grandes que tenía", ha explicado.

Nueve meses después del fallecimiento de su madre, Ángela Ruiz perdió a su padre. "Murió de pena, nosotros no pudimos estar con él en ningún momento". Al parecer, según ha explicado, ella y su hermana no pudieron pasar el duelo junto a su padre. "Mes y medio después de que mi madre falleciera, se levantó un poco el poder ver a los mayores". En ese momento, ya sí que pudieron pasar tiempo con él, aunque siempre con una mampara en medio.

"Había un protocolo que decía que podías ir al jardín, pero en esta residencia decidieron que no. A través del móvil hablábamos", ha confesado.

Ángela responde a Ossorio: "No sé en qué mundo vive"

Tras relatar el duro momento que vivió, Ángela Ruiz ha querido responder a las polémicas declaraciones de Enrique Ossorio con las que justificaba que la Comunidad de Madrid no siguiese investigando las muertes por COVID en residencias asegurando que "las familias ya lo habían superado".

"Será muy difícil superarlo, han tenido una muerte muy indigna, han sido abandonados por completo", ha indicado. "Por ser personas octogenarias parece que ya no tenían más derecho a vivir, se les ha negado una muerte digna".

Ángela Ruiz ha reconocido que "no sabe en qué mundo vive" Ossorio para hablar así. "Entiendo que las familias que han pasado por lo nuestro piensan lo mismo, esto no se puede superar. Un duelo necesita apoyo, estar con tus familiares, amigos... No pudimos ver ni despedir a mi madre. No creo que ninguna familia haya superado esto ni lo haya olvidado", ha respondido de forma rotunda.

Además, ha reconocido que cree que siempre será una "herida abierta", debido a que "no pudo despedirse" de sus seres queridos.