Un equipo de laSexta Noche ha conseguido unas gafas especiales de 'PONS Seguridad Vial' que te distorsionan la visión para comprobar cómo se ve al volante cuando has consumido el doble de alcohol permitido.

Lo primero de todo es coger la llave del vehículo, algo que ya de por sí resulta difícil. A continuación, llega el momento de incorporarse al carril, aunque debido a que la visión es mucho peor resulta complicado hacerlo con éxito.

Después, en el circuito que laSexta Noche ha preparado, llega una rotonda. Aunque puede parecer sencillo, con las gafas que simulan los efectos del alcohol, requiere más esfuerzo del habitual.

Ante obstáculos como un cono, nos los llevamos totalmente por delante porque no los hemos visto y cuando nos topamos con un cartel con letras grandes no somos capaces de leerlas del tirón.

Al continuar el recorrido, nos volvemos a topar con un cono y nos lo volvemos a llevar por delante. Del mismo modo que no vemos la señal que tenemos. Cuando ya estamos en el destino, no podemos siquiera dejar las llaves.

Queda claro que las capacidades de los conductores bajo los efectos del alcohol están más que afectadas e implican ser un peligro al volante.

Pere Navarro, director de la DGT ha seguido de cerca este particular experimento y ha insistido en que no se debe coger el coche cuando se consume alcohol: "Pierdes reflejos, no ves las señales, ni lo que te viene por un lado o el otro. Eres un riesgo para ti y también para todos los demás".