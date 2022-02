Santiago Martínez-Vares ha manifestado en laSexta Noche estar "convencido de que alguien que dirige la comunicación de una manera tan hábil como Miguel Ángel Rodríguez tenía un escenario estudiado por si este sábado no había un acuerdo". "A mí me encanta imaginar y soñar., y yo me he imagino un partido que se llame 'Liberales' encabezado por la señora Ayuso, con Cayetana Álvarez de Toledo y Esperanza Aguirre. Se me ocurre que podría ser la jugada", ha expresado.

Así, el magistrado ha señalado que "hace seis meses ya estábamos hablando del escenario actual, ya que el presidente Casado ya le había pedido una documentación a Ayuso". "Y durante ese tiempo lo que hemos estado viviendo es un trampantojo. Nos han estado hablando de una guerra en el PP, y la guerra no era más que tapar esta historia", ha asegurado.