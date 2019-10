Pablo Motos entrevistó en El Hormiguero al líder de Vox, Santiago Abascal, en un programa no exento de polémica. Desde las redes sociales se animaba a un boicot por dar voz al líder del partido de extrema derecha, pero la realidad es que el programa fue el tercero más visto de su historia.

Casi tres millones de personas vieron la entrevista en directo y obtuvo el segundo mejor dato en cuota de pantalla sólo superado en enero 2017 por el día en que Motos entrevistó a Isabel Pantoja. Eso sí, sólo fue superado por tres décimas. "Haces un boicot y te ve todavía más gente", explica Monegal.

El crítico analiza la entrevista en laSexta Noche. Monegal recuerda que "Pablo Motos desde hace 14 años comienza el programa diciendo 'hoy ha venido a divertirse al Hormiguero…' y en esta ocasión no lo dijo". De hecho, el periodista dijo "hoy está en el Hormiguero el candidato por Vox".

¿Porque ha cambiado? Monegal cree que Pablo Motos dio una pista al arrancar la entrevista, cuando le dijo a Abascal que "esta semana" le habían "insultado más que en 14 años de programa". Además, arrancó el programa "justificándose", algo que Monegal no entiende: "¿Por qué eso no lo dice cuando trae a Sánchez, Iglesias o Rivera?".

El crítico de televisión termina su análisis con una petición a "los compañeros del mundo de la progresía y la gente que intentaba el boicot": "Hay dos millones en las últimas elecciones de ciudadanos que le votaron y consiguió 24 escaños en el Parlamento. Cuando el pueblo habla en las urnas y cuando hablamos de democracia, cordones sanitarios pocos".

Así fue la entrevista

El líder de Vox respondió a preguntas sobre sus propuestas en inmigración, respecto al aborto y si se sentía identificado con la etiqueta de facha o fascista. En este vídeo de menos de un minuto, te resumimos lo más destacado de la entrevista:

Una de las declaraciones más polémicas fueron a cuenta de las adopciones. El líder de Vox defiende que un hombre y una mujer "tengan preferencia" a la hora de poder adoptar frente a los homosexuales. Y añade: "Si hay un niño al que no le quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, lo aplaudo".

Además, Santiago Abascal también dio su opinión sobre el aborto: "Hay mujeres que dicen que su cuerpo es suyo, pero lo que llevan dentro no es su cuerpo". El líder de Vox defendió que "no se debe acabar con la vida que se lleva dentro", aunque rechazó calificar el aborto de asesinato para "no ofender a las personas que toman esta decisión en una situación de presión".