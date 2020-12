Desde su experiencia personal, el doctor César Carballo ha lanzado un mensaje de advertencia en laSexta Noche para que no haya un repunte de casos de coronavirus.

Recordando el día en el que trabajó de guardia en su hospital, ha explicado que lo que vio no le gustó nada: "Hubo muchos más pacientes, algunos muy malitos con neumonías bilaterales de nuevo".

Como muestra el vídeo, Carballo admite que "se ve la luz al final del túnel", pero insiste en la necesidad de aplicar medidas "mucho más severas". Además recuerda que el puente pasado ocurrió lo mismo: "Tras el 12 de octubre, bajar la curva nos costó dos semanas. Ahora puede volver a pasar con este puente de diciembre largo y con la Navidad. Cuidado".

Además, el inmunólogo Alfredo Corell ha puesto en duda la responsabilidad individual de la gente. "No somos un país de no juntarnos, no celebrar, no abrazar... No me imagino una cena de Nochebuena con todo el mundo con la mascarilla y que se la quite para comer", ha afirmado.