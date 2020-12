El inmunólogo Alfredo Corell ha hablado de la situación actual de la pandemia en España y de lo que puede ocurrir tras la Navidad. "Yo creo que no debemos fiarnos de la responsabilidad individual", ha afirmado rotundo.

Corell ha comparado nuestro país con Estados Unidos y ha hecho una advertencia: "Allí salvaron el día de Acción de Gracias y diez días después han tenido un repunte; sabemos cómo funciona esto".

En este sentido, ha añadido: "No somos un país de no juntarnos, no celebrar, no abrazar... No me imagino una cena de Nochebuena con todo el mundo con la mascarilla y que se la quite para comer".

Además, el inmunólogo ha criticado el mensaje del Gobierno asegurando que "es ambiguo" y confunde: "No se puede pedir a la gente que se quede en casa y hacer las normas más laxas que nunca".

Por otro lado, en laSexta Noche, el doctor Julián Ezquerra ha pronosticado que después de la Navidad habrá "una tercera ola de coronavirus". Como muestra el vídeo, prevé que habrá "movimientos entre Comunidades Autónomas y reuniones familiares donde la gente no se va a poner mascarillas y no se van a abrir las ventanas porque hace frío".