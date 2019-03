Errejón, sobre el dinero negro: "El problema está en los ricos que no pagan impuestos"

RESPONDE A LAS PALABRAS DE EDUARDO INDA

Errejón ha hablado en laSexta Noche sobre el momento en el que Pablo Iglesias reconoció en Salvados haber hecho pagos en negro. Según ha dicho, el problema fundamental "tiene que ver con que los millonarios no pagan impuestos". No obstante, ha añadido que no está bien hace o recibir pago en B.