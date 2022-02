El poeta Benjamín Prado se ha mostrado muy crítico con lo sucedido este jueves en el Congreso de los Diputados, cuando dos diputados de UPN rompieron la disciplina de partido al votar en contra de la reforma laboral. Para Prado, es el PP el partido que ha estado detrás de este movimiento que finalmente no ha funcionado: "Ha quedado demostrado que estas cosas las hacía mucho mejor Esperanza Aguirre. A ella le salió mucho mejor el 'Tamayazo' que a los actuales líderes del PP el intento de 'navarrazo' o 'navajazo'".

"Quien intentaba vulnerar la votación era el PP por el viejo sistema de comprar un par de tránsfugas, negociando con ellos lo que sea", ha insistido el poeta, que ha recordado además que "Casero es un señor que vota telemáticamente porque dice que está enfermo pero luego deja de estarlo y se presenta para intentar votar presencialmente", por lo que cree que "habría que pedirle un certificado médico".

Prado ha terminado su intervención señalando que "no sé está hablando de una reforma laboral que hacía falta porque la que hizo el PP fue catastrófica para los trabajadores", y ha planteado que "a lo mejor lo que quería el PP saboteando esta norma laboral era que no nos dieran los fondos europeos", y ha añadido: "Creo que lo que les importa al PP y a Vox los trabajadores se demuestra por el hecho de que no estuvieran allí. Ni Abascal ni Casado estaban en el debate".