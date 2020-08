El doctor César Carballo ha respondido en laSexta Noche a una pregunta que muchos se hacen y es si viajar en transporte público es seguro. Para ello, ha empleado un primer escenario o simulación sin mascarilla en un vagón del AVE en el que hay una persona contagiada en un trayecto de tres horas. "Si hay un positivo, todos terminarían contagiados, pero porque ninguno leva mascarilla", ha aclarado, al tiempo que ha indicado que "sin moverse la gente del vagón, el infectado contagiaría prácticamente a todo el mundo".

Sin embargo, hay obligación de mascarilla. "Pero en el caso de que todos llevasen mascarilla FFP2. menos el infectado y con un tiempo de exposición de 13 horas, el primer contagio se produciría a las ocho horas y el último casi a las 13 horas. En cambio, si el contagiado llevase mascarilla, el riesgo de contagio es despreciable", ha señalado Carballo.

El doctor ha recomendado que si se va a hacer un trayecto largo, es recomendable usar "la mascarilla FFP2, aunque sin válvula de exhalación". "Debería estar prohibida porque no protege al resto. Solo se protege a él", ha indicado, a lo que ha añadido que es recomendable "no permanecer más de tres horas sentados", sino que conviene "moverse a otro vagón".

"Además, le diría a Renfe que no venda todos los billetes. Es verdad que es complicado a nivel económico, pero el vender todos los asientos conlleva mucho más riesgo", ha manifestado el doctor, quien también ha subrayado la importancia de "evitar la cafetería porque allí la gente se quita la mascarilla" para tomar algo.

El segundo supuesto es una simulación de un vagón de Metro lleno con dos personas contagiadas que están muy separadas entre ellas en un tiempo de exposición de tres horas. En tres horas todos estarían contagiados. "Nos da una idea de lo que ha pasado estos años con la gripe que ahora probablemente se eviten con la mascarilla", ha señalado el médico.

Sin embargo, "con mascarilla FFP2 el primer contagio es las 11 horas y el último a las 16", ha explicado. La parte buena del Metro, según Carballo, es que "hay un recambio natural del aire al abrirse las puertas en las paradas que no pasa en Renfe". "Esa carga viral que puede haber en el vagón sale y eso nos da un margen de tiempo bastante más amplio para los contagios", ha destacado.

En lo referente al metro, el médico ha afirmado que allí es válida la mascarilla quirúrgica, "aunque si se va a permanecer mucho tiempo en el vagón, igual compensa llevar una mascarilla FFP2". "En el metro también es recomendable bajar en alguna parada y cambiar de vagón cada diez o 15 minutos", ha indicado.

Por todo ello, Carballo ha asegurado que "con precauciones, el transporte público es muy seguro". "Sí que hay riesgo cuando los vagones están llenos de gente; es peligroso. Es verdad que no vamos a estar un tiempo muy elevado en ese vagón, pero sabemos que el COVID-19 también se transmite por aerosoles y en ese caso no nos queda otra que recomendar mascarillas FFP2", ha afirmado, insistiendo, por último, en que "en trayectos largos en el tren hay que procurar no estar mucho tiempo donde hay concentración de gente".