César Carballo expresó en laSexta Noche su opinión sobre la vacunación infantil frente al coronavirus. En este sentido, el médico afirmó que "si tuviéramos una incidencia acumulada muy baja", él no vacunaría a su hijo. "Mi hija todos sabemos que se ha infectado, por lo que no tengo ese dilema", señaló.

Así, explicó "las claves que dan los pediatras para recomendar la vacuna": "Una es que los niños también se mueren por coronavirus, pero si quitamos a los que tienen factores de riesgo, ese porcentaje de niños que se mueren es prácticamente nulo", subrayó. Además, el doctor afirmó que "el COVID persistente", una de las consecuencias de la enfermedad en adultos, "en niños no queda claro".

"Ahora decimos que vamos a vacunar a los niños para bajar la incidencia acumulada. Eso para mí no es ético. Vacunar a un niño para proteger a un adulto hasta ahora no se ha hecho", manifestó, al tiempo que dijo que "en EEUU, Alemania, Israel van a tener que hacerlo porque tienen un agujero de no vacunados enorme", pero que en España eso no ocurre. "Con una incidencia acumulada baja, yo no vacunaría a mi hijo", insistió.