Antonio Maestre ha dicho en laSexta Noche que el polémico chat de militares retirados "no tiene relevancia penal porque no lo dicen rapeando". "No trascenderá y no pasará de ser archivado, pero me preocupa más como síntoma de lo que está ocurriendo porque tras esta excrecencia que muestran en este chat estos militares que fueron altos cargos del Ejército durante la democracia, que no son del botijo, Macarena Olona dijo que son los suyos", ha criticado el periodista.

En este sentido, Maestre ha señalado que "no se desmarcó del contenido del chat después de saber su contenido cuando no cabe otra posición moral ante alguien que dice que quiere fusilar a 27 millones de personas". "Lo que me importa es el ambiente que provoca que esta gente considere que es preceptivo poder transmitir de una manera abierta en un chat que hay que fusilar a 27 millones de personas porque hay un partido que les da cobertura y que transmite ese mismo mensaje y hay un ambiente tóxico", ha subrayado.

Así, el periodista ha lamentado que "se está deshumanizado al adversario mediante tácticas como la animalización que se ha visto con Iglesias, al que se le ha caricaturizado como una garrapata".