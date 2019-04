Ana Sastre, 'Save the Children': "Los niños no se mueren de hambre porque comen comida caducada"

Caen los sueldos de las clases trabajadoras y se agranda la brecha entre ricos y pobres. laSexta Noche analiza los datos de desigualdad.

"En España todos los que tengan una renta por debajo de 7.650 euros anuales son pobres", explica el economista Santiago Niño Becerra.

Es el indicativo para reconocer a los españoles que se encuentran en riesgo de exclusión social. Son nueve millones de personas, y afecta también al 30% de los niños.

"Los niños no se mueren de hambre porque comen comida caducada. Una comida que para nosotros no es válida para ellos sí", afirma Ana Sastre, Directora de Políticas de Infancia de 'Save the Children'.

El Foro de Davos ya ha recogido esta preocupación por un sector de la población que no tiene futuro en el mercado laboral. "La única puerta abierta que queda es la introducción de la renta básica", apunta Niño Becerra.

Un ingreso que pagaría el Estado y que ya se aplica como experimento en Finlandia. "La renta básica en el fondo es decirle a la persona como no podemos dar un trabajo aquí tiene una cantidad y no moleste", añade Niño Becerra.

Serviría de red para todos aquellos que viven por debajo del 60% de la renta media.