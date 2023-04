Antonio y María Pilar fueron desahuciados hace un mes de su casa de Sevilla. María Pilar lamentó en laSexta Xplica que no le ven "la salida a esto". "Cuando nos sacaron de nuestra casa, pensamos que teníamos que empezar de nuevo, pero es imposible encontrar un alquiler. Llevamos un mes viendo miles de pisos", expresó.

Por su parte, Antonio señaló que tiene "un 33% de discapacidad de un ictus" que tuvo hace siete años, "que a raíz de ahí fue cuando vino el problema con la hipoteca". "El ictus me dejó incapacitado y tuve que dejar de trabajar. Yo era autónomo y tenía una empresa de obras públicas. Yo me compré mi casa y crié ahí a mis hijos, pero las cosas no vinieron bien y tuve que rehipotecar el piso cuando estaba pagado, y ahí fue cuando me dio el ictus. Doy gracias a dios porque estoy bien y vivo, pero no por lo demás", manifestó, al tiempo que subrayó que llevan "casi tres años intentando negociar con el banco y mandado recursos al juzgado", pero "no ha habido contestación". "No nos han escuchado", añadió.

Así, el hombre indicó que ya han puesto su piso "a la venta por 300.000 euros". "Los bancos y los fondos buitre son máquinas de hacer dinero. Yo fui desahuciado sin orden de lanzamiento, sin previo aviso, sin nada. Nosotros salimos por la puerta con lo puesto, y no hemos podido coger nada; está todo dentro. Hemos mandado una carta para recoger las cosas, porque están todos nuestros papeles y todo dentro", concluyó.