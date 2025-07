El análisis de José María Olmo sobre el 'caso Koldo': "Creo que acabará apareciendo mucho dinero"

José María Olmo ha analizado lo que se sabe hasta ahora sobre la trama Koldo-Cerdán-Ábalos, reconociendo que él está convencido de que va a "aparecer mucho dinero", recordando que todavía quedan por conocer más informes que arrojarán más luz sobre este tema.

El periodista ha aprovechado para destacar que conviene no equivocarse y pensar que hasta que no aparezca el procedimiento "no tiene recorrido o tiene un alcance limitado".

"Para que haya cohecho, basta con que haya oferta de pago, no hace falta que se produzca", ha explicado.

De hecho, ha señalado que todo lo que tenga que ver "con las casas que pagaron constructores a las parejas sentimentales de Ábalos no se pueden entender como otra cosa que cohecho". Por tanto, ha indicado que cree que ya existen elementos que deberían preocupar a los investigados más allá de que se conozca una cifra exacta.