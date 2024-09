José Enrique Monrosi rechaza en laSexta Xplica la criminalización de las personas migrantes "simplemente por su lugar de origen o por su situación administrativa en nuestro país". Un discurso, recalca, "ese propio "de la ultraderecha y de la extrema derecha", consistente en "inocular miedo para vender odio como munición política".

Sin embargo, a su juicio "el drama es que otras fuerzas políticas que no son de ultraderecha, como el Partido Popular, hagan bandera de ese discurso" de "odio" y "sobre todo del miedo", y que este "acabe impregnando incluso a políticos de centro izquierda". "Es fundamental que las fuerzas democráticas de este país y del conjunto de la Unión Europa rompan radicalmente con ese discurso", reclama.

Además, el periodista reflexiona sobre el hecho de que "350.000 ciudadanos ucranianos" que huían de la guerra hayan sido acogidos en nuestro país sin problemas, mientras se señala a "las personas que vienen por el Estrecho y que mueren en el Mediterráneo por miles". "En su inmensa mayoría vienen en las mismas condiciones, huyendo también de guerras, muchas de ellas, por cierto, de las que somos cómplices", recalca.

"¿Por qué nos atrevemos a señalar como presumibles delincuentes a las personas que vienen por la frontera sur y no a los ucranianos?", plantea Monrosi, que abunda: "Como son blancos, rubios, como son de Europa, como viven entre nosotros y no llaman la atención, entonces no los criminalizamos, es mucho más fácil criminalizar a las personas migrantes que vienen por la frontera sur".

En este punto, el periodista asevera que "es ridículo intentar pensar que porque subamos los muros, porque pongamos más concertinas o hagamos contratos de seis meses la gente va a dejar de arrojarse al mar para intentar salvar la vida, que es lo que están haciendo" y recuerda que "5.000 personas han muerto en lo que va de año en la frontera sur". Puedes escuchar su reflexión completa en el vídeo.