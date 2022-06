El pasado sábado en laSexta Noche, María Claver cargaba contra el Ejecutivo por el efecto limitado de poner tope al gas para reducir el precio de la factura de la luz: "Tenemos un Gobierno de aficionados", afirmaba rotunda la periodista durante su crítica de la medida.

Por su parte, José Enrique Monrosi contestaba recordándole una conversación que habían mantenido tiempo atrás: "Me dijiste que Bruselas no iba a dar el ok al tope al gas". De hecho, el periodista de Infolibre asegura que la periodista llegó a apostarse algo con él en el caso de que finalmente fuera aprobado. ¿Qué 'promesa' le hizo? La respuesta en el vídeo sobre estas líneas.