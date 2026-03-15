Miguel Sebastián, partidario de quitar el impuesto a la electricidad: "Hacienda no me dejó cuando era ministro"

El profesor, en laSexta Xplica, ha dado tres posibles medidas que el Ejecutivo podría tomar de cara a paliar los efectos de la guerra. "Hay que proteger a los más vulnerables", ha expuesto.

Miguel Sebastián ha estado en laSexta Xplica para hablar de las posibles medidas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. En sus palabras, el profesor ha detallado tres posibilidades que el Gobierno tiene en su mano para reducir el impacto en la ciudadanía.

"Cómo se puede evitar que todo suba, con un pacto con agricultores y transportistas de vale, te subvenciono el combustible si no trasladas todo a los precios. Si lo haces, se acabó", ha expuesto.

Además, el impuesto a la electricidad: "Hacienda nunca me dejó quitarlo. Yo soy partidario de hacerlo, es algo de las comunidades autónomas y seguro que el PP, que está muy activo, lo va a aprobar".

"Y finalmente transporte público gratuito mientras dure la crisis. Hay que proteger a los más vulnerables, no a los que usan el coche", ha dicho.

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