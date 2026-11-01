Miguel Ángel Pérez, periodista superviviente del accidente de Urda: "No soy consciente de lo ocurrido hasta que no salgo del tren"

El periodista ha expresado que tiene un "pesar creciente por las personas que ya no están" y también una "una indignación que va por momentos agrandándose". "La sensación de que la empatía ha dejado de ser imprescindible en servidores públicos llena de desazón", ha lamentado.

Miguel Ángel Pérez, periodista y superviviente del accidente de Urda ha expresado que está vivo "gracias a Dios" y "reviviendo" lo ocurrido "con un pesar creciente por las personas que ya no están y también con una indignación que va por momentos agrandándose".

"Nos subimos al tren confiando en que todo fuera bien como las cientos de personas", ha señalado, tras lo que ha manifestado que "la sensación de que la empatía ha dejado de ser algo imprescindible en algunos servidores públicos llena de desazón".

"A mí, que lo he podido contar y que he podido salir ileso milagrosamente, me descorazona mucho. Da muy poca esperanza todas las innumerables explicaciones técnicas que estoy escuchando sobre distintos sistemas", ha reconocido.

En lo referente a cuándo fue "consciente" de lo ocurrido, Pérez ha declarado que no lo fue hasta que no salió del tren. "No sabíamos con quién habíamos chocado. Sabíamos que había sido algo brutal. De hecho, yo grabé un pequeño vídeo para avisar a mi padre de que estaba bien, y en el momento de salir y ver a las personas heridas y gente yéndose por el pequeño terraplén, corriendo por si venía un tren detrás, y en ese momento te das cuenta de que lo estás viviendo tú, que esto no es un accidente como el que hemos podido ver otras veces, sino que es una vivencia propia", ha concluido.

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