La entrevista completa a Carlos Bardem en laSexta Xplica: "Todos los fascismos empiezan censurando, luego quemando libros, películas y personas"

¿Qué ha dicho? El escritor ha aseverado que la cultura siempre será "el canario en la mina ante la llegada del fascismo" y ha alertado de la censura que ya practica la ultraderecha.

Carlos Bardem ha sido entrevistado en laSexta Xplica en una conversación en la que ha tratado diversos temas, como las elecciones generales del próximo 29 de noviembre o de las personas que fueron a increpar a los acampados en Sol el pasado 12 de octubre.

Pero otro de los temas que ha abordado el escritor ha sido los ejemplos de censura que ya han practicado en algunos sitios Partido Popular y Vox: "La democracia por definición es la defensa de la diversidad, es el respeto por el distinto, eso es la democracia".

"El fascismo, la ultraderecha, es la exigencia de la uniformidad, la imposición de una uniformidad ya sea étnica, ya sea cultural, ya sea política. La cultura por definición es contestataria y es siempre la primera víctima de cualquier fascismo. Es significativo que en muchas de las fosas de nuestro país el estrato más bajo de esas fosas, o sea, los primeros que asesinaban los fascistas cuando entraban en un pueblo, solían ser los maestros, los que educaban al pueblo", ha añadido.

"La cultura siempre será el canario en la mina ante la llegada del fascismo. Todos los fascismos en la historia empiezan censurando, luego siguen quemando libros, quemando películas y luego acaban quemando personas. Entonces está bien que nos pongamos todos las orejas de punta y entendamos que estos señores, amparados en una legislación, se permiten establecer una censura. ¿Quiénes son ellos para decidir qué es digno de ser ayudado o no? ¿Quién lo va a decidir? ¿Un señor de Vox y un cura? ¿Qué estamos en el 48?", ha concluido.

*Puedes ver la entrevista completa en el vídeo que acompaña esta noticia

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