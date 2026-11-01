Hoy, en Salvados, Gonzo analiza con Almudena Cid el desamparo de los deportistas de élite al terminar sus carreras

Esta noche, en Salvados, Gonzo aborda la cara B del éxito junto a la exgimnasta, el exbaloncestista Fernando Romay y la exesquiadora Lola Fernández Ochoa.

Salvados aborda este domingo en laSexta el desamparo de los deportistas de élite al finalizar sus carreras junto a Almudena Cid, una de las gimnastas españolas más reconocidas, que disputó cuatro finales olímpicas. En la entrevista con Gonzo, la exgimnasta analiza la falta de apoyo institucional que afrontan muchos atletas cuando se apagan los focos y su lucha, junto al exbaloncestista Fernando Romay y la exesquiadora Lola Fernández Ochoa, por lograr una cotización justa y una jubilación digna.

La vida de los atletas es un constante sacrificio que no siempre significa el éxito. Los que llegan a la élite causan admiración, y cuando tienen citas importantes, como los Juegos Olímpicos, se convierten en orgullo de todo un país. Pero ¿qué sucede cuando se acaban las competiciones y los focos? ¿Cómo sigue la vida de estos ídolos temporales?

A través de la historia de Almudena Cid, una de las gimnastas españolas más reconocidas, y de otros exolímpicos españoles, Salvados documenta ese tránsito entre los aplausos y el abandono de las administraciones.

Una gimnasta única

Almudena Cid es una leyenda viva de nuestro deporte: la única gimnasta española que ha logrado disputar cuatro finales olímpicas. Durante 21 años se dedicó en cuerpo y alma a la alta competición. Tuvo una carrera irrepetible y una imagen pública asociada al éxito, la disciplina y la excelencia.

Pero tras su retirada sintió el vértigo de tener que reinventarse y descubrió una cruda realidad: a pesar de haber representado a su país al más alto nivel durante décadas, sus años de dedicación exclusiva no habían cotizado a la Seguridad Social, dejándola en una situación de desprotección laboral compartida por la inmensa mayoría de las figuras del deporte nacional.

Salvados pone el foco en esta injusticia histórica y aborda el desamparo institucional en el que quedan las estrellas cuando se apagan los focos. A través de la experiencia de la exgimnasta, el programa denuncia un sistema que exige sacrificios extremos desde la infancia, pero que abandona a sus ídolos al terminar sus cortas carreras, dejándolos sin derecho a una pensión digna.

La lucha por una jubilación justa tras la gloria olímpica

Gonzo entrevista a Almudena Cid para conocer de primera mano su carrera, su vida marcada por el deporte de élite y la dureza del "día después". La vemos en sesiones de rehabilitación que tiene que hacer después de ser operada para implantarle una prótesis de cadera con tan solo 43 años. Graves secuelas físicas derivadas de años llevando su cuerpo al límite y compitiendo incluso con roturas e infiltraciones.

Salvados también acompaña a Almudena a un homenaje organizado por el Comité Olímpico Español para los deportistas de Atlanta 96. Gonzo y la exitosa gimnasta hablan con otros deportistas: contrasta el éxito de las medallas con la decepción institucional posterior. Voces como la de su excompañera Nuria Cabanillas, medalla de oro en aquellos Juegos, se muestran muy críticas con la soledad y la total falta de acompañamiento que sufrieron al abandonar el equipo nacional.

El programa culmina con una reveladora charla entre Almudena y dos de sus grandes apoyos en esta batalla: el exbaloncestista Fernando Romay y la exesquiadora Lola Fernández Ochoa, hermana de la malograda medallista Blanca Fernández Ochoa. Los tres explican en qué punto se encuentra su iniciativa conjunta para lograr una ley que les garantice una cotización justa. Una lucha impulsada por el dolor de la pérdida de Blanca Fernández Ochoa que busca dignificar a quienes, tras llevar el nombre de nuestro país por todo el mundo, hoy ven amenazado su futuro sin sumar los años mínimos para poder jubilarse.

¿Qué valor otorgamos al deporte más allá de las medallas?

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