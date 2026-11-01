Antonio Martín, exdirectivo de Adif: "La Alta Velocidad está enferma; en el accidente fallaron muchas cosas"

El experto ha señalado que para que se produjera un accidente hubo "un fallo múltiple". "No es que haya fallado una cosa o dos o tres, sino que han fallado muchas cosas", ha destacado.

Antonio Martín, exdirectivo de Adif y experto del Instituto de Ingenieros de España, ha lamentado en laSexta Xplica que "desgraciadamente la Alta Velocidad española está enferma". "Hay que cuidarla, hay que curarla y hay que ponerla otra vez en marcha, pero el sistema está quebrado", ha expresado.

"En Angrois ya estuve bastante preocupado, cuando ocurrió Adamuz me preocupé muchísimo y pensé que habíamos llegado a tocar fondo y lo que ha ocurrido ahora me he negado a creerlo hasta que no lo he visto", ha señalado.

En este sentido, el experto ha subrayado que "el sistema de seguridad LZB es viejo, hay que cambiarlo, pero es seguro". "Entonces, cuando a mí me dicen que un tren se ha chocado con otro con un LZB no podía creerlo, es increíble", ha destacado, tras lo que ha explicado que "este sistema lo que que hace es que si se interrumpe el servicio o deja de funcionar, automáticamente los trenes afectados se paran y da igual la velocidad a la que vayan, pero van a tener una curva de frenado bastante asequible para los viajeros".

"Y eso es lo que pasó. En este caso, había seis trenes y los seis trenes frenaron y todo funcionó debidamente", ha indicado, tras lo que ha afirmado que "el problema empezó a la hora de reanudar la marcha". "Cuando se fue a reanudar la marcha, hay que estudiar muy detenidamente qué es lo que ha pasado desde el punto de vista técnico. Ahora sabemos que se trata de un fallo sistémico, un fallo múltiple, no es que haya fallado una cosa o dos o tres, sino que han fallado muchas cosas", ha sentenciado.

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