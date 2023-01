Francisco Tortajada, jubilado, reaccionó en laSexta Xplica a las quejas de los jóvenes que estaban en el plató por los previos de la vivienda. "Yo quería decir una cosa y es que el primer piso que me compré ganaba 1.800 pesetas y pagaba 800 de letra, más lo que se pagaba de comunidad, de luz, etc", indicó.

Así, el jubilado defendió que "lo que hay es que sacrificarse". "A mí me costó estar cuatro años sin salir ni un solo sábado, ni un domingo, ni un solo día porque no podía, no tenía", manifestó el jubilado en el programa. Puedes ver su intervención completa en el vídeo principal que acompaña a esta noticia.