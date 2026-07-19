Susana Díaz califica de "troglodita" al exfalangista nombrado vicesecretario de Turismo de Andalucía: "Yo no lo hubiera permitido"

La expresidenta de la Junta de Andalucía criticó que Rafael Sánchez Saus "es un tío que insulta y desprecia a las mujeres". "No respeta nuestra libertad ni los derechos de la población homosexual", señaló.

Susana Díaz reaccionó en laSexta Xplica al nombramiento del exfalangista y político de Vox Rafael Sánchez Saus como viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía. "A mí me parece muy salvaje, muy brutal, y esto es lo que trae el pactar con Vox", expresó la expresidenta andaluza, a lo que añadió: "Yo no hubiera permitido como presidenta de Andalucía que un individuo como este entrara en el Gobierno de mi tierra".

En este sentido, Díaz criticó que se trata de "un tío que insulta y ha despreciado a las mujeres". "Es una persona que jura sobre la Constitución el Estatuto de Autonomía de Andalucía y ya te está diciendo que ni cree en las autonomías, ni respeta la Constitución, porque no respeta la libertad de las mujeres, ni respeta los derechos de la población homosexual, el matrimonio homosexual, es decir, no respeta el Estado de derecho y lo que nos hace iguales a todos", denunció.

Así, la expresidenta de la Junta de Andalucía calificó a Rafael Sánchez Saus de "troglodita" y de "salvaje animal". "Esto es lo que trae Vox, e insisto en que yo, como presidenta, no lo hubiera permitido, y quien lo ha permitido, que explique por qué lo permite", concluyó su intervención la socialista.

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