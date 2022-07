María Jesús Montero ha defendido en laSexta Noche que Griñán y Chaves "son dos personas absolutamente honorables" y ha expresado su "confianza absoluta en los dos expresidentes". Así, ha destacado que ambos "no se han llevado ni un euro de dinero público, como sí ha ocurrido con otras formaciones políticas".

"Hemos escuchado al señor Feijóo acusaciones realmente graves, diciendo que era el escándalo más importante de la democracia, y lo decía desde una sede que se pagó con dinero ilegal", ha criticado, al tiempo que ha manifestado que el líder del PP "se ha abonado al catastrofismo". "Nunca hace alusión a los datos reales y objetivos, y se está abonando a una clase de cinismo político que no me gusta nada porque habla con frases grandilocuentes, dice que no va a hablar de un tema y utiliza adjetivos gruesos y, por tanto, habla", ha denunciado.

Así, la ministra de Hacienda ha recordado a Feijóo que "Griñán asumió en primera persona consecuencias políticas y dimitió, mientras que a Rajoy hubo que hacerle una moción de censura cuando su partido estaba condenado por financiación ilegal". "Habla por sí solo cómo reaccionan los políticos del PSOE ante una situación de este tipo y cómo reaccionan los del PP", ha zanjado.