El periodista Antonio Maestre es pesimista sobre el problema de la vivienda en España y asegura que "nadie va a arreglar el problema": "Vais a tener que salir a la calle y quemar cosas". El periodista asegura que diciéndolo va a ser "un poco cínico", pero "bastante sincero para que la gente lo tenga claro".

"Me dirijo a vosotros, a los inquilinos y a los que estáis en una situación precaria: nadie os va a arreglar el problema. Vais a ser vosotros los que salgáis a la calle y queméis cosas", ha señalado Maestre este sábado en laSexta Xplica a los inquilinos presentes en el plató del programa.

El periodista ha querido ser claro con ellos y ha asegurado: "Vosotros formáis parte de inquilinos en la reserva para que ellos ganen mucho dinero, necesitan que haya una masa de inquilinos que estén en situación demandante y con pocos recursos. Eso hace que suban y suban los precios de una manera excesiva".

Para Maestre, no está justificada la subida del "10% en un bien improductivo como es una vivienda". "Ellos no han hecho nada para que suba de manera artificial un 10%. No han invertido, no han hecho ninguna actividad para que eso sea justificado", ha añadido, apuntando a que los propietarios no van a solucionar el problema porque no tienen ninguno: "Viven de puta madre".